Президент Казахстана посетит Турцию с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 мая планирует посетить Турцию с государственным визитом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ресс-служба главы государства по итогам его телефонного разговора с турецким лидером Реджепом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 мая планирует посетить Турцию с государственным визитом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ресс-служба главы государства по итогам его телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре", - говорится в сообщении.

Президенты обсудили перспективы развития двустороннего стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. "Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей", - отметили в пресс-службе.