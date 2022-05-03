О нас
Аудио новости

Президент Казахстана посетит Турцию с государственным визитом

Президент Казахстана посетит Турцию с государственным визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 мая планирует посетить Турцию с государственным визитом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ресс-служба главы государства по итогам его телефонного разговора с турецким лидером Реджепом
В регионе
3 мая 2022 г. 17:12
Президент Казахстана посетит Турцию с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 мая планирует посетить Турцию с государственным визитом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ресс-служба главы государства по итогам его телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре", - говорится в сообщении.

Президенты обсудили перспективы развития двустороннего стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. "Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей", - отметили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakh President to visit Turkiye 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

Самое важное

Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
1 мая 2022 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi