Президент Казахстана посетит с визитом Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева 5 апреля посетит Узбекистан с визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева 5 апреля посетит Узбекистан с визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

"В ходе переговоров, которые пройдут в древнем городе Хиве, будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры уделят особое внимание "наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена".

В пресс-службе добавили, что главы государств также обсудят вопросы региональной повестки.