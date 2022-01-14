Президент Казахстана отменил режим ЧП еще в четырех регионах страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил отменить режим ЧП в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях с 18:00 14 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил отменить режим ЧП в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях с 18:00 14 января.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы казахстанского лидера.

"Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте", - говорится в документе.

Ранее президент Казахстана с 13 января отменил режим ЧП в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

Этот режим, который введен с 5 января, действует в 10 из 17 регионов страны.