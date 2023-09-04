Президент Казахстана освободил от должности главу Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Национального банка Галымжана Пирматова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Национального банка Галымжана Пирматова.

Как передает Report, об этом сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 года. До этого был председателем правления национальной компании "Казатомпром".

Отметим, что Сенат утвердил кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Национального банка.