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Президент Казахстана объявил строгий выговор министру обороны

Президент Казахстана объявил строгий выговор министру обороны
​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву
© РИА "Новости"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор главе Минобороны республики Нурлану Ермекбаеву в связи со взрывом на складе боеприпасов в Арыси, сообщает Report со ссылкой на Казинформ.

На проходящем расширенном заседании правительства Казахстана глава государства заявил, что все виновные в произошедшем должны быть наказаны.

Отметим, что утром 24 июня на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. 

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