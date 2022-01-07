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Президент Казахстана: Конституционный порядок восстановлен во всех регионах республики

Президент Казахстана: Конституционный порядок восстановлен во всех регионах республики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, местные органы власти контролируют ситуацию.
В регионе
7 января 2022 г. 08:13
Президент Казахстана: Конституционный порядок восстановлен во всех регионах республики
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, местные органы власти контролируют ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур.

По данным пресс-службы, на заседании рассмотрели оперативную обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - приводятся в сообщении слова Токаева.

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Версия на английском языке Kazakhstani president says constitutional order 'mostly restored' in all regions of the country
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: Respublikanın bütün regionlarında konstitusiya quruluşu bərpa olunub

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