Президент Казахстана: Конституционный порядок восстановлен во всех регионах республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, местные органы власти контролируют ситуацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, местные органы власти контролируют ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур.

По данным пресс-службы, на заседании рассмотрели оперативную обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - приводятся в сообщении слова Токаева.