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Президент Казахстана и премьер Нидерландов обсудили пути укрепления сотрудничества

Президент Казахстана и премьер Нидерландов обсудили пути укрепления сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.
В регионе
28 мая 2024 г. 13:11
Президент Казахстана и премьер Нидерландов обсудили пути укрепления сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Акорды.

Токаев отметил, что Нидерланды являются крупнейшим инвестором в экономику страны. Объем прямых инвестиций до настоящего времени превысил 120 млрд долларов.

В свою очередь, Рютте отметил, что Нидерланды намерены поделиться идеями и наработками в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами.

В ходе переговоров были обсуждены пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.

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