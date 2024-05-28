Президент Казахстана и премьер Нидерландов обсудили пути укрепления сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прибывшего в Астану с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Акорды.

Токаев отметил, что Нидерланды являются крупнейшим инвестором в экономику страны. Объем прямых инвестиций до настоящего времени превысил 120 млрд долларов.

В свою очередь, Рютте отметил, что Нидерланды намерены поделиться идеями и наработками в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами.

В ходе переговоров были обсуждены пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским Союзом.