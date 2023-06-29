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Президент Казахстана и глава МИД Люксембурга обсудили развитие сотрудничества

Президент Казахстана и глава МИД Люксембурга обсудили развитие сотрудничества Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.
В регионе
29 июня 2023 г. 17:33
Президент Казахстана и глава МИД Люксембурга обсудили развитие сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает "Акорда".

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом. В этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом", - сказал глава МИД.

Он отметил, что второй меморандум о взаимопонимании был подписан с Министерством цифрового развития.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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