Президент Казахстана и глава МИД Люксембурга обсудили развитие сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает "Акорда".

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, "зеленой" энергетики, а также по линии Международного финансового центра Астана.

Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами.

"Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом. В этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом", - сказал глава МИД.

Он отметил, что второй меморандум о взаимопонимании был подписан с Министерством цифрового развития.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.