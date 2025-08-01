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Президент Казахстана совершит официальный визит в Кыргызстан

Президент Казахстана совершит официальный визит в Кыргызстан Президент Казахстана готовится к официальному визиту в Кыргызстан
В регионе
1 августа 2025 г. 12:33
Президент Казахстана совершит официальный визит в Кыргызстан

Официальный визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан запланирован на 2025 год.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, информация о предстоящем визите обсуждалась в ходе встречи кыргызского президента Садыра Жапарова с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Чолпон-Ате.

Жапаров подчеркнул, что визит Нуртлеу является важным шагом в подготовке к предстоящему официальному визиту Токаева в Кыргызстан.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-казахского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, среди которых ключевое место занимает строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Президент Кыргызстана с удовлетворением отметил динамичное развитие политического диалога между странами, который в последние годы приобрел особую интенсивность.

Мурат Нуртлеу передал президенту Жапарову теплые приветствия от имени Касыма-Жомарта Токаева. Он также подтвердил готовность казахстанской стороны к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

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