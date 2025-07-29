Токаев награжден высшей госнаградой Турции орденом Devlet Nişanı

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Анкаре, был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Анкаре, был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.

Как передает казахстанское бюро Report, Токаев выразил искреннюю благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять эту награду.

"Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества", – сказал президент Казахстана.

Токаев отметил, что считает турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.

"Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в 20-ку ведущих стран по уровню экономического развития. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа", – сказал он.