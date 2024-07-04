Президент Казахстана: Альтернативы ООН не существует

Альтернативы ООН не существует, задача международного сообщества состоит в усилении роли этой универсальной организации.

Альтернативы ООН не существует, задача международного сообщества состоит в усилении роли этой универсальной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Астане на заседании в формате ШОС+ .

"Альтернативы этой универсальной организации нет. Ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача - усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам 21 века", - сказал Токаев.