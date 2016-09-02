СМИ: Президент Казахстана 3 сентября прибудет в Узбекистан

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует 3 сентября приехать в Узбекистан, передает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее сайт "Фергана" распространила информацию о возможной подготовке к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде. По словам источника сайта, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября. Однако информация не подтверждается официальными лицами Узбекистана.

Ряд СМИ сообщают, что в Самарканд уже прибыл премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.