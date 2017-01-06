Президент Израиля посетит с официальным визитом Грузию

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин посетит Грузию с официальным визитом 9−10 января. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по информации пресс-службы президента Грузии, глава израильского государства прибудет в Тбилиси вместе с супругой Нехамой Ривлин в ночь на 9 января.

В международном аэропорту Тбилиси высокого гостя встретят представители администрации президента и правительства Грузии.

Официальные встречи начнутся с утра 9 января. Реувена Ривлина примет президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По окончании официальных встреч главы государств сделают заявления для СМИ.

В тот же день состоится встреча Реувена Ривлина с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Позднее президента Израиля примет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

10 января состоится церемония возложения венков к Мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.