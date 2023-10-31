Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале контролируемым антисемитизмом

Президент Израиля Ицхак Херцог выразил беспокойство по поводу беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы.

Президент Израиля Ицхак Херцог выразил беспокойство по поводу беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый", - добавил Герцог.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Несколько сотен человек проникли на аэродром и в здание аэропорта, но позднее сотрудники правоохранительных органов смогли их вытеснить.

Сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану синагоги в Дагестане после беспорядков в аэропорту.