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Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале контролируемым антисемитизмом

Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале контролируемым антисемитизмом Президент Израиля Ицхак Херцог выразил беспокойство по поводу беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы.
В регионе
31 октября 2023 г. 11:40
Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале контролируемым антисемитизмом

Президент Израиля Ицхак Херцог выразил беспокойство по поводу беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый", - добавил Герцог.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Несколько сотен человек проникли на аэродром и в здание аэропорта, но позднее сотрудники правоохранительных органов смогли их вытеснить.

Сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану синагоги в Дагестане после беспорядков в аэропорту.

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Версия на английском языке Israeli president calls riots in Russia’s Makhachkala controlled anti-Semitism

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