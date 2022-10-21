Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает прес

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе коалиции на парламентских выборах Джордже Мелони сформировать новое правительство.



Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Мелони, в свою очередь, представила главе государства состав своего совета министров. Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу, 22 октября, в 10:00. Именно в этот день Мелони должна объявить состав министров.