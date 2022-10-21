О нас

Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает прес
В регионе
21 октября 2022 г. 21:43
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе коалиции на парламентских выборах Джордже Мелони сформировать новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Мелони, в свою очередь, представила главе государства состав своего совета министров. Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу, 22 октября, в 10:00. Именно в этот день Мелони должна объявить состав министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Задержаны 5 террористов, пытавшихся перебраться из Турции в Грецию
Задержаны 5 террористов, пытавшихся перебраться из Турции в Грецию
21 октября 2022 г. 21:18
Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США
Глава Еврокомиссии: Украина запросила 3-4 млрд евро в месяц от ЕС и США
21 октября 2022 г. 17:26
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры
21 октября 2022 г. 17:11
ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области
21 октября 2022 г. 16:41
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты Tayfun
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты Tayfun
21 октября 2022 г. 16:09
Эрдоган сообщил о готовящейся встрече с новым премьером Швеции 
Эрдоган сообщил о готовящейся встрече с новым премьером Швеции 
21 октября 2022 г. 13:54
Иран призвал своих граждан отказаться от поездок в Украину
Иран призвал своих граждан отказаться от поездок в Украину
21 октября 2022 г. 13:42
Президент Турции: Мы не теряем надежды на диалог между лидерами РФ и Украины
Президент Турции: Мы не теряем надежды на диалог между лидерами РФ и Украины
21 октября 2022 г. 13:38
В Киеве и четырех областях Украины начались временные отключения света
В Киеве и четырех областях Украины начались временные отключения света
21 октября 2022 г. 13:14
В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек
В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек
21 октября 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi