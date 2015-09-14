 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ирана поздравил евреев: Пусть это будет хороший год!

    Хасан Рухани поздравил евреев мира по случаю Нового года

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Пусть это будет хороший год!". 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в новогоднем поздравлении президента Ирана Хасана Рухани к еврейской общине по всему миру.

    Отметим, что евреи Ирана в основном проживают в Тегеране, Исфахане и Ширазе. 

    За последние 36 лет дипломатические связи между Ираном и Израилем прекратились. А на прошлой неделе высший духовный лидер Ирана, аятолла Сеид Али Хаменеи заявил об ожидаемом распаде Израиля через 25 лет. 

    Напомним, что вчера иудеи праздновали приход 5776-го года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi