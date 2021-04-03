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Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана
В регионе
3 апреля 2021 г. 13:54
Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Хасан Роухани.

"К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать [медицинские протоколы]", - приводит слова Роухани его пресс-служба. Он не уточнил, о каких провинциях идет речь.

В последние дни в Иране наблюдается рост числа заражений коронавирусом. 1 апреля в стране впервые с начала декабря было выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Согласно официальной статистике, по состоянию на 2 апреля общее число инфицированных в Иране достигло 1 908 974, а количество летальных исходов - 62 876. Всего в республике выздоровели 1 633 949 человек.

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