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Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому

Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому Иран готов к диалогу по атому, но не откажется от своей мирной ядерной программы.
В регионе
21 июня 2025 г. 20:11
Президент Ирана заявил о готовности к диалогу по атому

Иран готов вести диалог для подтверждения мирного характера своей ядерной программы, но не намерен полностью отказываться от нее.

Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома. С одной стороны, мы не согласимся на полное сворачивание ядерной программы, а с другой стороны, наш ответ на продолжающуюся агрессию со стороны... (Израиля - ред.) будет более сокрушительным и решительным", - приводит слова иранского президента его администрация.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti atom enerjisi üzrə dialoqa hazır olduğunu bildirib
Версия на английском языке Iranian president expresses readiness for nuclear dialogue

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