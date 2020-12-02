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Президент Ирана выступил против законопроекта по прекращению ядерных инспекций

Президент Ирана выступил против законопроекта по прекращению ядерных инспекций Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что он против законопроекта, направленного на прекращение ядерных инспекций, заявив, что это может нанести ущерб усилиям по возобновлению ядерной сделки с мировыми державами.
В регионе
2 декабря 2020 г. 13:02
Президент Ирана выступил против законопроекта по прекращению ядерных инспекций

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что он против законопроекта, направленного на прекращение ядерных инспекций, заявив, что это может нанести ущерб усилиям по возобновлению ядерной сделки с мировыми державами.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Утвержденное парламентом страны предложение запретить международные инспекции ядерных объектов уже в следующем месяце, если США не отменят ключевые санкции, "наносит ущерб дипломатическим усилиям", - сказал Рухани.

Вышеупомянутый законопроект не является окончательным и требует одобрения Наблюдательного совета Ирана.

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Версия на английском языке Iran President opposes bill to end nuclear checks

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