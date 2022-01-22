Президент Ирана: Важно уважать территориальную целостность государств региона

"Единственный способ добиться прочной безопасности и стабильности в регионе - уважать суверенитет и территориальную целостность стран".
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство
В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные отношения. Стороны подчеркнули важность укрепления уровня сотрудничества и координации между двумя странами.
Касаясь своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган выразил надежду, что результаты в скором времени будут видны в различных сферах, и подчеркнул поддержку своей страной Ирана в достижении региональной безопасности.