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Президент Ирана: Важно уважать территориальную целостность государств региона

Президент Ирана: Важно уважать территориальную целостность государств региона "Единственный способ добиться прочной безопасности и стабильности в регионе - уважать суверенитет и территориальную целостность стран".
В регионе
22 января 2022 г. 22:42
Президент Ирана: Важно уважать территориальную целостность государств региона

"Единственный способ добиться прочной безопасности и стабильности в регионе - уважать суверенитет и территориальную целостность стран".

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные отношения. Стороны подчеркнули важность укрепления уровня сотрудничества и координации между двумя странами.

Касаясь своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган выразил надежду, что результаты в скором времени будут видны в различных сферах, и подчеркнул поддержку своей страной Ирана в достижении региональной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: "Regiondakı dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi vacibdir"

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