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Президент Ирана: В стране сохраняется вероятность четвертой волны пандемии

Президент Ирана: В стране сохраняется вероятность четвертой волны пандемии Хасан Роухани добавил, что "на этой и следующей неделях Иран нарастит темпы вакцинации"
В регионе
13 марта 2021 г. 12:06
Президент Ирана: В стране сохраняется вероятность четвертой волны пандемии

Вероятность четвертой волны распространения коронавируса все еще сохраняется на территории Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент страны Хасан Роухани.

"Угроза четвертой волны не устранена, ее вероятность сохраняется. До сегодняшнего дня мы были осторожны, чтобы избежать новой волны, но в любой момент эта угроза может реализоваться", - сказал он. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Президент добавил, что "на этой и следующей неделях Иран нарастит темпы вакцинации".

17 декабря 2020 года Роухани заявил, что Иран преодолел третью волну распространения коронавируса на территории страны.

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Версия на английском языке Rouhani: Probability of fourth wave of pandemic remains high in Iran

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