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Президент Ирана: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие

Президент Ирана: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие "Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны".
В регионе
5 августа 2021 г. 19:40

"Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации.

"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему нет места в оборонной стратегии Ирана", - приводит гостелеканал IRIB слова Раиси.

Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.

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Версия на английском языке Iranian president says Tehran not going to create nuclear weapons

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