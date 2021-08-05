Президент Ирана: Тегеран не намерен создавать ядерное оружие

"Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны".

"Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации.

"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему нет места в оборонной стратегии Ирана", - приводит гостелеканал IRIB слова Раиси.

Раиси в четверг принес присягу и вступил в должность президента Ирана. Инаугурация президента состоялась в здании иранского парламента в Тегеране в присутствии глав судебной и законодательной власти, военных, других официальных лиц Ирана, а также при участии более 200 гостей из 80 стран мира. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи.