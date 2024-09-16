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Президент Ирана: Страна не стремятся заполучить ядерное оружие

Президент Ирана: Страна не стремятся заполучить ядерное оружие Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, заставляя отказаться от разработки ракет.
В регионе
16 сентября 2024 г. 17:28
Президент Ирана: Страна не стремятся заполучить ядерное оружие

Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, заставляя отказаться от разработки ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов.

"Мы не стремимся заполучить ядерное оружие. Нам угрожают США и Европа, чтобы мы прекратили ракетные программы. Если у нас не будет ракет, они будут сбрасывать на нас бомбы, как и на сектор Газа", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: İran nüvə silahı əldə etməyə çalışmır

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