Президент Ирана: Страна не стремятся заполучить ядерное оружие

Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, заставляя отказаться от разработки ракет.

Иран не стремится заполучить ядерное оружие, но ему угрожают США и Европа, заставляя отказаться от разработки ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей первой пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов.

"Мы не стремимся заполучить ядерное оружие. Нам угрожают США и Европа, чтобы мы прекратили ракетные программы. Если у нас не будет ракет, они будут сбрасывать на нас бомбы, как и на сектор Газа", - сказал президент.