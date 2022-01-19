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Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля

Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершении переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля.
В регионе
19 января 2022 г. 19:16
Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля

Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершении переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Tasnim.

Иранское агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображен иранский президент, совершающий намаз на специальном коврике в здании Кремля.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. Встреча с Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность.

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Версия на английском языке Iranian president performs prayers in the Kremlin
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Kreml binasında namaz qılıb

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