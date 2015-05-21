Президент Ирана сделал заявление в связи с "Тракторсази"

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Не сомневайтесь, что правительство накажет виновных в деле с "Тракторсази", если таковые есть".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ирана Гасан Рухани в ходе визита в Тебриз.

От отметил, что "Тракторсази" принадлежит не только Азербайджану и Тебризу, она является иранской командой: "Мы все хотим видеть эту команду чемпионом. Никто не может играть на чувствах иранского и азербайджанского народа. Правительство накажет виновных , если таковые есть, и не сомневайтесь".

Отметим, что в последнем туре Иранского чемпионата по футболу тебризский клуб "Тракторсази" принимал представителя Тегерана - команду "Нафт". В случае победы тебризская команда стала бы чемпионом Ирана. Однако, как утверждают эксперты, в результате фальсификации со стороны судьи и соответствующих структур "Тракторсази" был лишен чемпионства.

После матча болельщики команды провели акцию протеста.