Президент Ирана проводит встречи с министрами по вопросу оказания услуг населению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел ряд встреч, направленных на обеспечение граждан необходимыми услугами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.
Он провел отдельные переговоры с министрами здравоохранения, нефти и сельского хозяйства.
В ходе встреч Пезешкиан подчеркнул важность четкого и стратегического планирования для эффективного и всестороннего обслуживания населения в сложившихся условиях.
Отмечается, что президент продолжит консультации с представителями различных ведомств для координации усилий по услугам населению.