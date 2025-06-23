О нас

Президент Ирана проводит встречи с министрами по вопросу оказания услуг населению

Президент Ирана проводит встречи с министрами по вопросу оказания услуг населению Президент Ирана нацелился на повышение качества обслуживания населения
В регионе
23 июня 2025 г. 16:22
Президент Ирана проводит встречи с министрами по вопросу оказания услуг населению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел ряд встреч, направленных на обеспечение граждан необходимыми услугами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Он провел отдельные переговоры с министрами здравоохранения, нефти и сельского хозяйства.

В ходе встреч Пезешкиан подчеркнул важность четкого и стратегического планирования для эффективного и всестороннего обслуживания населения в сложившихся условиях.

Отмечается, что президент продолжит консультации с представителями различных ведомств для координации усилий по услугам населению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iranian president holds meetings with ministers
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti nazirlərlə görüşlər keçirir

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi