Президент Ирана провел первое заседание нового правительства

Президент Ирана Ибрахим Раиси провел в четверг первое заседание нового правительства страны.

Президент Ирана Ибрахим Раиси провел сегодня первое заседание нового правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба политика.

В ходе заседания было объявлено о принятии Декларации руководителей народного правительства, которую обязуются подписать все члены кабинета министров. В документе содержатся десять пунктов, которых должно придерживаться правительство. В их число вошли противодействие коррупции, верховенство закона и потребности людей как приоритет для принятия решений властями.

В среду иранский Меджлис (парламент) выразил доверие новому составу правительства страны, представленному президентом республики. Единственным кандидатом из 19 претендентов, который не получил одобрения со стороны Меджлиса, стал Хосейн Багголи, который выдвигался на пост министра образования.