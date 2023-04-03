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Президент Ирана принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд

Президент Ирана принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд Президент Ирана Ибрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.
В регионе
3 апреля 2023 г. 14:07
Президент Ирана принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд

Президент Ирана Ибрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбар.

"Салман Абдул Азиз пригласил президента Ирана, и на это приглашение был дан положительный ответ", - отметил он.

Напомним, что Иран и Саудовская Аравия после 7-летнего перерыва договорились возобновить дипломатические связи при посредничестве Китая. Соглашение подписали в пятницу, 10 марта, в Пекине представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР. Тегеран и Эр-Рияд договорились в течение двух месяцев открыть соответствующие дипломатические представительства.

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Версия на английском языке Iranian President accepts invitation from Saudi King to visit Riyadh

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