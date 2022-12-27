Президент Ирана пригрозил мирным демонстрантам

"Нашим врагам, которые хотят атаковать существующий строй в Иране, дан достойный ответ".

"Нашим врагам, которые хотят атаковать существующий строй в Иране, дан достойный ответ".

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сказал президент Ирана Ибрахим Раиси, говоря о протестах в стране.

По его словам, колониалисты и крупные державы приносят народу бедность и унижение под обманчивыми лозунгами свободы. И.Раиси подчеркнул, что успехи в стране были достигнуты благодаря верховному лидеру Ирана аятоллы Сейеду Али Хаменеи и его руководству, а проблемы исходят от неверующих.

И.Раиси также обвинил СМИ в "распространении невежества" и назвал мирных протестующих "врагами".