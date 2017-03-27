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    Президент Ирана прибыл в Россию

    По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Самолет президента Ирана Хасана Рухани приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    В первый день визита Рухани проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике. 

    Совместным энергетическим проектам планируется уделить внимание и в ходе переговоров Рухани с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 28 марта. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов. Сообщается, что в ходе переговоров глав государств планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества.

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