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Президент Ирана прибыл в Душанбе

Президент Ирана прибыл в Душанбе В Душанбе с официальным визитом прибыл президент Ирана Ибрахим Раиси.
В регионе
8 ноября 2023 г. 15:35
Президент Ирана прибыл в Душанбе

В Душанбе с официальным визитом прибыл президент Ирана Ибрахим Раиси.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.

Раиси приехал в Таджикистан в рамках визита торговой делегации. Визит представителей торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палат Ирана проходит с 7 по 12 ноября.

В рамках данной поездки запланированы государственные встречи и переговоры на высоком уровне между Таджикистаном и Ираном.

Согласно программе визита, Раиси встретится с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и примет участие в конференции бизнесменов Таджикистана и Ирана.

Также планируется подписание документов о сотрудничестве.

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Версия на английском языке President of Iran arrives in Dushanbe
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Düşənbədə rəsmi səfərdədir

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