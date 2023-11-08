Президент Ирана прибыл в Душанбе

В Душанбе с официальным визитом прибыл президент Ирана Ибрахим Раиси.
Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.
Раиси приехал в Таджикистан в рамках визита торговой делегации. Визит представителей торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палат Ирана проходит с 7 по 12 ноября.
В рамках данной поездки запланированы государственные встречи и переговоры на высоком уровне между Таджикистаном и Ираном.
Согласно программе визита, Раиси встретится с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и примет участие в конференции бизнесменов Таджикистана и Ирана.
Также планируется подписание документов о сотрудничестве.