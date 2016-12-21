Президент Ирана прибыл в Армению

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Армению с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в аэропорту Еревана Х.Рухани встретил президент Армении Серж Саргсян.

Предполагается подписание ряда документов по углублению двустороннего сотрудничества в ряде сфер. Президенты двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров.

Также С.Саргсян и Х.Рухани примут участие в армяно-иранском бизнес-форуме.