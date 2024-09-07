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Президент Ирана предложил перенести столицу на юг страны

Президент Ирана предложил перенести столицу на юг страны Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива.
В регионе
7 сентября 2024 г. 23:46
Президент Ирана предложил перенести столицу на юг страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива.

Как передает Report, его слова приводит агентство Fars.

"У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны", - сказал иранский лидер.

По словам Пезешкиана, Тегеран сталкивается с проблемами, которые невозможно решить иным способом.

"Необходимость доставки сырья с юга и с побережья в центр, создание готового продукта и отправка его обратно на юг для экспорта значительно снижают нашу конкурентоспособность", - добавил он, уточнив, что власти должны сделать первый шаг, чтобы люди последовали за ними.

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