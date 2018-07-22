Президент Ирана посоветовал Трампу не играть с огнём

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не следует «играть с огнём».

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tashim.

«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — сказал он.

Также Рухани отметил, что «американцы должны хорошо понимать: мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Ираном станет ключом к войнам».

«Угрозы делают нас более едиными. Мы обязательно помешаем планам США», — сказал он.