О нас

Президент Ирана посетит ЮАР с госвизитом в конце февраля

Президент Ирана посетит ЮАР с госвизитом в конце февраля Президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в конце февраля с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику.
В регионе
14 февраля 2024 г. 13:05
Президент Ирана посетит ЮАР с госвизитом в конце февраля

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в конце февраля с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Во вторник, 27 февраля 2024 года, президент Сирил Рамапоса примет президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, который будет находиться в стране с государственным визитом", - говорится в заявлении для прессы.

Визит Раиси в ЮАР был запланирован на конец 2023 года, однако по некоторым причинам был перенесен на более позднее время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iranian President to pay state visit to South Africa

Экслюзивные новости

Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi