Президент Ирана посетит ЮАР с госвизитом в конце февраля

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в конце февраля с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику.

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в конце февраля с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Во вторник, 27 февраля 2024 года, президент Сирил Рамапоса примет президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, который будет находиться в стране с государственным визитом", - говорится в заявлении для прессы.

Визит Раиси в ЮАР был запланирован на конец 2023 года, однако по некоторым причинам был перенесен на более позднее время.