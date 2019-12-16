Президент Ирана посетит Японию 20 декабря

Президент Ирана Хасан Рухани посетит Японию с визитом 20 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Это мероприятие проходит одновременно с приближающимся визитом (президента Ирана Хасана) Рухани в Японию, который произойдет в пятницу в ответ на визит главы премьер-министра Японии в Тегеран", - цитирует агентство IRNA Аракчи, заявившего об этом на заседании по развитию торговых отношений Ирана и Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июня 2019 года совершил официальный визит в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.