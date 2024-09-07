О нас

Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, там запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
В регионе
7 сентября 2024 г. 09:17
Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, там запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в Казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Что касается двусторонних отношений, запланирована встреча с российским лидером господином Путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами, с иранским сообществом и выступление на саммите".

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Иран присоединился к БРИКС с 1 января 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi