Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть

Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Будет двусторонняя встреча, также запланировано общение с муфтиями и имамами из разных регионов нашей страны", - сказал источник в Духовном управлении мусульман РФ.

Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Раиси выступит на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в четверг. Телеканал "Россия 1" ранее сообщил, что президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой в Москве.