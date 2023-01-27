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Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил провести всестороннее расследование обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.
В регионе
27 января 2023 г. 18:54
Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил провести всестороннее расследование обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство ISNA.

"Президент поручил провести всестороннее расследование обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана, выразил соболезнования семье погибшего сотрудника дипмиссии, пожелал исцеления раненым", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Iran's Raisi orders comprehensive investigation into attack on Azerbaijani embassy
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Azərbaycanın səfirliyinə hücumun araşdırılmasını tapşırıb

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