Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил провести всестороннее расследование обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.
Об этом
"Президент поручил провести всестороннее расследование обстоятельств вооруженного нападения на посольство Азербайджана, выразил соболезнования семье погибшего сотрудника дипмиссии, пожелал исцеления раненым", - говорится в сообщении агентства.
Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Напавший на посольство Азербайджана задержан.