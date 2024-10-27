Президент Ирана пообещал врагам страны "взвешенный и продуманный" ответ

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик выразил соболезнования пожертвовавшим своими жизнями солдатам армии Ирана и их близким.

"Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным", — написал Пезешкиан.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.