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Президент Ирана пообещал врагам страны "взвешенный и продуманный" ответ

Президент Ирана пообещал врагам страны "взвешенный и продуманный" ответ После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.
В регионе
27 октября 2024 г. 08:17
Президент Ирана пообещал врагам страны взвешенный и продуманный ответ

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик выразил соболезнования пожертвовавшим своими жизнями солдатам армии Ирана и их близким.

"Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным", — написал Пезешкиан.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Məsud Pezeşkian: İranın istənilən cavabı balanslı və düşünülmüş olacaq

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