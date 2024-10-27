Президент Ирана пообещал врагам страны "взвешенный и продуманный" ответ

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал врагам Тегерана продуманный ответ.
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Политик выразил соболезнования пожертвовавшим своими жизнями солдатам армии Ирана и их близким.
"Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Ответ Ирана] на любую глупость будет взвешенным и продуманным", — написал Пезешкиан.
В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.