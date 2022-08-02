О нас

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Президент Ирана Ибрахим Раиси планирует отправиться в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН.
В регионе
2 августа 2022 г. 11:19
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент Ирана Ибрахим Раиси планирует отправиться в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми.

"Предварительно этот вопрос внесен в программу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите Раиси в Нью-Йорк. Слова Джахроми приводит агентство ИСНА.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября. В прошлом году Раиси заявил, что не приедет в Нью-Йорк из-за ситуации с коронавирусом, и выступил на мероприятии по видеосвязи. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi