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Президент Ирана назвал темы переговоров в ходе его визита в Россию

Президент Ирана назвал темы переговоров в ходе его визита в Россию Президент Ирана Ибрахим Раиси отправился в Москву.
В регионе
7 декабря 2023 г. 12:09
Президент Ирана назвал темы переговоров в ходе его визита в Россию

Стремление Ирана и России завершить строительные работы в рамках проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" станет одной из центральных тем для обсуждения на переговорах в Москве.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил перед вылетом в РФ президент Ирана Ибрахим Раиси.

"В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора "Север-Юг" станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы", - отметил он.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. километров.

В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.

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Президент Ирана Ибрахим Раиси отправился в Москву.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

Перед поездкой в Россию Раиси заявил о том, что одним из важнейших вопросов, которые будут обсуждены с президентом РФ Владимиром Путиным, станет ситуация на Ближнем Востоке и оказание помощи Палестине.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что встреча двух лидеров пройдет после форума ВТБ "Россия зовет".

По его словам, переговоры состоятся в традиционных форматах - узком и расширенном. Заявления лидеров для журналистов по итогам встречи не ожидается.

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