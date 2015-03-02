​Президент Ирана: Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет

https://report.az/storage/news/fbe3f48ba62b0a41ff343708202a3d1b/5822b052-50a3-478b-85b9-e9de61fce925_292.jpg
Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет". Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом на встрече с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Рухани отметил о необходимости ликвидации всех санкций, применяемых в связи с ядерной проблемой.
На встрече стороны обсудили ирано-итальянские отношения, затронули происходящие в регионе процессы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости