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    ​Президент Ирана: Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет

    Хасан Рухани заявил о важности ликвидации всех санкций, применяемых в связи с ядерной проблемой

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет". Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом на встрече с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони заявил президент Ирана Хасан Рухани.

    Рухани отметил о необходимости ликвидации всех санкций, применяемых в связи с ядерной проблемой.

    На встрече стороны обсудили ирано-итальянские отношения, затронули происходящие в регионе процессы. 

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