​Президент Ирана: Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Необходимости в продолжении санкций против Ирана нет". Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом на встрече с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Рухани отметил о необходимости ликвидации всех санкций, применяемых в связи с ядерной проблемой.

На встрече стороны обсудили ирано-итальянские отношения, затронули происходящие в регионе процессы.