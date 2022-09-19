Президент Ирана намерен провести двусторонние встречи на полях сессии ГА ООН

Президент Ирана Ибрахим Раиси собирается провести ряд двусторонних встреч на полях сессии Генассамблеи ООН, встречи с американцами не запланированы.

Президент Ирана Ибрахим Раиси собирается провести ряд двусторонних встреч на полях сессии Генассамблеи ООН, встречи с американцами не запланированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сам Раиси в понедельник перед отлетом в США.

"Мы проведем двусторонние встречи с лидерами некоторых стран на полях сессии Генассамблеи ООН <...>. Во время поездки никаких переговоров или встреч с американцами не запланировано, у нас нет планов встречаться с ними", - заявил президент Ирана, его слова приводит его офис.

Раиси планирует также встретиться с иранцами, проживающими в США. "Принцип участия в этом саммите и проведения встреч будет соответствовать внешней политике Исламской Республики, которая основана на чести, мудрости и идее целесообразности", - указал президент.

Он, как говорится в заявлении, рассчитывает на Генассамблее ООН "разъяснить позиции Исламской Республики Ирана" и сообщить о "злодеяниях", которые совершаются в отношении его страны. Президент Ирана, согласно сообщению его офиса, уже вылетел из Тегерана в Нью-Йорк.