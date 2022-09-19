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Президент Ирана намерен провести двусторонние встречи на полях сессии ГА ООН

Президент Ирана намерен провести двусторонние встречи на полях сессии ГА ООН Президент Ирана Ибрахим Раиси собирается провести ряд двусторонних встреч на полях сессии Генассамблеи ООН, встречи с американцами не запланированы.
В регионе
19 сентября 2022 г. 11:41
Президент Ирана намерен провести двусторонние встречи на полях сессии ГА ООН

Президент Ирана Ибрахим Раиси собирается провести ряд двусторонних встреч на полях сессии Генассамблеи ООН, встречи с американцами не запланированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сам Раиси в понедельник перед отлетом в США.

"Мы проведем двусторонние встречи с лидерами некоторых стран на полях сессии Генассамблеи ООН <...>. Во время поездки никаких переговоров или встреч с американцами не запланировано, у нас нет планов встречаться с ними", - заявил президент Ирана, его слова приводит его офис.

Раиси планирует также встретиться с иранцами, проживающими в США. "Принцип участия в этом саммите и проведения встреч будет соответствовать внешней политике Исламской Республики, которая основана на чести, мудрости и идее целесообразности", - указал президент.

Он, как говорится в заявлении, рассчитывает на Генассамблее ООН "разъяснить позиции Исламской Республики Ирана" и сообщить о "злодеяниях", которые совершаются в отношении его страны. Президент Ирана, согласно сообщению его офиса, уже вылетел из Тегерана в Нью-Йорк.

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Версия на английском языке Iranian President intends to hold bilateral meetings on sidelines of UN General Assembly session

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