О нас

Президент Ирана находится с визитом в США

Президент Ирана находится с визитом в США Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится с визитом в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.
В регионе
23 сентября 2024 г. 10:19
Президент Ирана находится с визитом в США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится с визитом в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

В аэропорту имени Джона Кеннеди он заявил о том, что в рамках визита он объявит о позиции Ирана относительно мира и безопасности, что "совпадает с лозунгом Организации Объединенных Наций".

"Вместо кровопролития, войны мы должны создать мир, в котором все люди смогут жить комфортно, независимо от их цвета кожи, расы, этнической принадлежности. Каждый, кто живет на этой планете Земля, должен иметь равные возможности" , - отметил Пезешкиан.

Во время своего трехдневного пребывания в Нью-Йорке президент Ирана планирует провести переговоры с рядом мировых лидеров, религиозными деятелями, в том числе с иранцами, проживающими в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Iran's president kicks off his US visit

Самое важное

Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi