Президент Ирана находится с визитом в США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится с визитом в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится с визитом в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

В аэропорту имени Джона Кеннеди он заявил о том, что в рамках визита он объявит о позиции Ирана относительно мира и безопасности, что "совпадает с лозунгом Организации Объединенных Наций".

"Вместо кровопролития, войны мы должны создать мир, в котором все люди смогут жить комфортно, независимо от их цвета кожи, расы, этнической принадлежности. Каждый, кто живет на этой планете Земля, должен иметь равные возможности" , - отметил Пезешкиан.

Во время своего трехдневного пребывания в Нью-Йорке президент Ирана планирует провести переговоры с рядом мировых лидеров, религиозными деятелями, в том числе с иранцами, проживающими в США.