Президент Ирана наградил участников ядерных переговоров

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Али Акбар Салехи и министр обороны Хосейн Дехган награждены сегодня медалями за заслуги в ведении переговоров по иранской ядерной программе между Тегераном и "шестеркой", сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Президент Ирана Хасан Рухани вручил "Медаль за заслуги в ведении ядерных переговоров" министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу, "Медаль мужества" - главе ОАЭИ Али Акбару Салехи и министру обороны бригадному генералу Хосейну Дехгану.

В ходе торжественной церемонии медалями и памятными знаками были также награждены еще более 20 сотрудников различных дипломатических и технических ведомств, принимавших участие в переговорах.