Президент Ирана на следующей неделе приедет в Таджикистан

Президент Ирана Ибрахим Раиси 7-12 ноября совершит визит в Таджикистан.

Президент Ирана Ибрахим Раиси 7-12 ноября совершит визит в Таджикистан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ирана.

Вместе с ним в Душанбе прибудут представители торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палат. Они примут участие в форуме предпринимателей Таджикистана и Ирана, который состоится 8-9 ноября.

В ходе визита планируется обсудить возможности открытия новых авиамаршрутов, в частности увеличения количества авиарейсов в обе стороны.