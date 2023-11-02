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Президент Ирана на следующей неделе приедет в Таджикистан

Президент Ирана на следующей неделе приедет в Таджикистан Президент Ирана Ибрахим Раиси 7-12 ноября совершит визит в Таджикистан.
В регионе
2 ноября 2023 г. 14:12
Президент Ирана на следующей неделе приедет в Таджикистан

Президент Ирана Ибрахим Раиси 7-12 ноября совершит визит в Таджикистан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ирана.

Вместе с ним в Душанбе прибудут представители торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палат. Они примут участие в форуме предпринимателей Таджикистана и Ирана, который состоится 8-9 ноября.

В ходе визита планируется обсудить возможности открытия новых авиамаршрутов, в частности увеличения количества авиарейсов в обе стороны.

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