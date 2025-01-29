Президент Ирана: Тегеран пока не получал информации от США относительно переговоров

Иран пока не получил никакой информации от США относительно переговоров.

Иран пока не получил никакой информации от США относительно переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Sky News заявил, что президент США Дональд Трамп готов начать переговоры по заключению сделки.

Напомним, что летом 2015 года между США, Великобританией, Германией, Францией, Китаем и Ираном было подписано Всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Тегерана. Процесс остановился после выхода США из этого соглашения весной 2016 года.

В последнее время Иран заявил о своем желании подписать новое соглашение.