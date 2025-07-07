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Президент Ирана: Готовы провести переговоры по вопросу верификации ядерной программы

Президент Ирана: Готовы провести переговоры по вопросу верификации ядерной программы Тегеран после приостановки сотрудничества с МАГАТЭ готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.
В регионе
7 июля 2025 г. 16:20
Президент Ирана: Готовы провести переговоры по вопросу верификации ядерной программы

Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Такеру Карлсону.

"Мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - отметил президент Ирана.

В начале июля Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: Nüvə proqramının verifikasiyası məsələsi üzrə danışıqlar aparmağa hazırıq

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