Президент Ирана: Готовы провести переговоры по вопросу верификации ядерной программы

Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.
Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Такеру Карлсону.
"Мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - отметил президент Ирана.
В начале июля Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.
МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран.