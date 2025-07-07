Президент Ирана: Готовы провести переговоры по вопросу верификации ядерной программы

Тегеран после приостановки сотрудничества с МАГАТЭ готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.

Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью Такеру Карлсону.

"Мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - отметил президент Ирана.

В начале июля Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран.