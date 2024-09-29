Президент Ирана анонсировал ответ на действия Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия властей Израиля не останутся без ответа.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия властей Израиля не останутся без ответа.

Как передает Report , слова иранского лидера приводит вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

"Преступления Израиля не останутся без ответа. Убив главу "Хезболлах" Хасана Насруллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы. Предоставление таким преступникам возможностей побуждает их совершать еще больше преступлений", - отметил Пезешкиан.

По его словам, заверения США и европейских стран "в достижении соглашения о прекращении огня, если Иран не станет отвечать на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, оказались ложными".

Напомним, что 28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насруллы в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства "Хезболлах".

В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.